Waldbad GMHütte: Im Waldbad fing die Saison schleppend an und steigerte sich stetig, so die Bilanz der DLRG GMHütte. Das schlechte Wetter von Mai bis Mitte Juni lockte kaum Besucher an. Erst mit Beginn der Sommerferien stiegen die Besucherzahlen dank des sehr guten Wetters mit teilweise hochsommerlichen Temperaturen. Rundherum sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter zufrieden. Eine harmonische Freibadsaison ohne Zerstörungen und Vandalismus ging am Wochenende zu Ende. Zum Abbaden lockte das Freibad noch einmal mit freiem Eintritt und reduzierten Preisen bei Kaffee, Kuchen, Getränken und Pommes. Auch in diesem Jahr wurden wieder einige Investitionen getätigt. Neben einer neuen Bestuhlung der Terrasse konnte auch ein neues Wassertrampolin angeschafft werden, das von Jung und Alt intensiv genutzt wurde.

Freibad Bad Iburg/Freibad Hagen: Weniger positiv fällt das Resümee von Tilo Frömmel von der Bäder und Wasser GmbH aus, die sowohl das Freibad in Bad Iburg als auch das in Hagen betreibt. Nach dem Katastrophenjahr 2011, in dem die meisten Bäder knapp die Hälfte ihrer Besucher eingebüßt hätten, hätten sich die Zahlen zwar wieder einigermaßen erholt und man habe auch gegenüber dem Vorjahr aktuell sogar ein kleines Plus in beiden Bädern zu verbuchen. Allerdings liege man mit momentan knapp 17700 Besuchern in Bad Iburg und ungefähr 17200 Badegästen in Hagen immer noch ein gutes Stück hinter den Durchschnitt der Jahre vor 2011, der bei knapp 20000 Besuchern gelegen habe. Die Gründe hierfür sieht Frömmel nicht nur in den schwachen Monaten Mai und Juni, sondern auch in den allgemeinen Witterungsveränderungen. „Es fehlen längere Wärmephasen, stattdessen ist es mal ein paar Tage schön und dann wieder nicht“, so Frömmel. Zudem habe sich im Fall Hagen auch negativ ausgewirkt, dass ein großer Teil des Ortes in den Ferien regelmäßig mit Zeltlagern unterwegs sei. „Das führt dann zu der komischen Situation, das wir im Freibad Hagen in der Regel mehr Besucher außerhalb als in der Ferienzeit haben“, sagt der Betreiber.

Naturbad Hasbergen: Sehr zufrieden zeigt man sich beim Naturbad Hasbergen . Speziell der starke Juli habe ordentlich die Kasse gefüllt und den schwachen Saisonstart ausgleichen können, wie Erhard Lembcke, Vorsitzender des Naturbadvereins, freudig verkündet. Tatsächlich zeichne sich sogar ein neuer Besucherrekord ab, zumindest mit Blick auf die letzten Jahre. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir die 21000er Marke in diesem Jahr knacken, dafür muss es aber auch noch ein paar Tage sonnig bleiben“, prognostiziert Lembcke. Im Herbst stehe dann noch eine große Kieswaschaktion im Naturbad an. „Da müssen noch mal viele Leute kräftig mit anpacken, dann kann man mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen.“

Panoramabad GMHütte: „Von den Zahlen her war es keine überragende, sondern eher eine durchschnittliche Saison“, meint Thomas Kaulingfrecks vom Panoramabad. Dass es keine schlechte geworden sei, sei auch hier dem sehr guten Wetter in den Ferienwochen zu verdanken. Teilweise habe man in dieser Zeit sogar das zugehörige Hallenbad in den Nachmittagsstunden komplett schließen müssen, um genug Personal für den Außenbereich zur Verfügung zu haben. Positiv bemerkbar gemacht haben sich auch die Ende der vergangenen Saison getätigten Neuinvestitionen. So gibt es einen neuen Soccer-Sandplatz sowie einen neuen Kleinkinderbereich inklusive Planschbecken, das im Gegensatz zu früher nun auch beheizt werden kann. Beide Neuerungen wurden Kaulingfrecks zufolge gut von den Besuchern angenommen. Zufrieden ist man in GMHütte auch, dass man nicht wie im Vorjahr von der Technik im Stich gelassen wurde. Damals hatte ein Rohrbruch für Verstimmung bei den Betreibern gesorgt. Der Spiel- und Spaßtag mit den örtlichen Grundschulen und der Knax-Aktionstag in Zusammenarbeit mit der Sparkasse, die beide vom Wetter begünstigt waren, stimmten ebenfalls versöhnlich.

Sole-Freibad Bad Laer: Von einer mit 1300 verkauften Dauerkarten und mehr als 60000 Besuchern „absolut zufriedenstellenden Saison“ spricht man trotz des zähen Beginns beim Sole-Freibad in Bad Laer . Die Zufriedenheit erstreckt sich dabei auch auf das Rahmenprogramm sowie die angebotenen Kurse: Beim erstmalig angebotenen Sole-Triathlon testeten 30 Athleten ihre persönlichen körperlichen Grenzen aus. Der Probelauf wird im nächsten Jahr in größerer Form fortgesetzt. Großen Zuspruch fanden auch die beiden ersten Schwimmkurse „Schwimmen, aber richtig“, bei der Schwimmer jeder Altersklasse ihre Fähigkeiten in den klassischen Schwimmarten verbessern konnten. Auch dieser Kurs wird 2014 wieder angeboten. Die Saison in Bad Laer endet kommenden Samstag im Rahmen des „Zugs durch die Gemeinde“. Besucher haben hier letztmalig die Möglichkeit, bis 22.30 Uhr unter Flutlicht zu schwimmen. Musikalisch begleitet werden sie dabei von den „Borgloher Dorfmusikanten“. Für die Vorbereitungen bleibt das Bad allerdings zwischen 15.30 und 17.30 Uhr geschlossen.

Waldbad Schledehausen: Knapp 2000 Besucher mehr als im Vorjahr (damals kamen 14440) hat das Waldbad Schledehausen zu verzeichnen. Bernhard Stegmann von der Gemeinde Bissendorf führt das nicht nur auf das schöne Juli-Wetter zurück. Besonders der gewisse Charme des mitten in der Natur gelegenen Bades mit seinen hölzernen Kabinen locke immer wieder zahlreiche Besucher an, auch aus der Stadt, wo es Stegmann zufolge viele Leute gibt, die speziell so ein Ambiente suchen. „Außerdem belebt ein sehr agiler Förderverein das Ganze, indem er Aktionen wie etwa das sehr beliebte Nachtschwimmen auf die Beine stellt“, zeigt sich Stegmann dankbar. Grundsätzlich sei die Tendenz somit eine erfreuliche.

Sole-Freibad Bad Rothenfelde: Mit „3+“ bewertet der leitende Schwimmmeister Ludwig Holkenbrink die abgelaufene Freiluftbadezeit im Sole-Freibad . Gerade angesichts des Beginns könne man zufrieden sein. Man habe die 50000er Besuchermarke am vergangenen Wochenende überschritten und den Einnahmeansatz, den die Gemeinde im Haushalt eingeplant hat, erreicht. Auch die knapp 25 wirklich guten Badetage seien ein befriedigender Wert gewesen. Zudem hielt sich laut Holkenbrink auch der Vandalismus in Grenzen, obwohl sich hier und da mal der ein oder andere Nachtschwärmer an allzu heißen Abenden unerlaubterweise ins Bad verirrt hat. Grundsätzlich habe sich aber speziell das Umweltverhalten der Besucher in den letzten Jahren gebessert, lobt der Schwimmmeister.

TEASER-FOTO: