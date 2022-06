Aufgrund eines Hackerangriffs auf die IT von Apetito ist die Essensversorgung in einigen Einrichtungen im Landkreis Osnabrück beeinträchtigt. FOTO: Caroline Seidel/dpa (Symbolfoto) up-down up-down IT-Systeme außer Betrieb Hackerangriff auf Apetito: Ausfälle bei Essensauslieferung in der Region Osnabrück Von Arlena Janning, Wolfgang Attermeyer | 29.06.2022, 15:40 Uhr

Auf den Kantinenessen- und Tiefkühlkost-Hersteller Apetito aus Rheine hat es einen großen Hackerangriff gegeben. Dadurch kommt es zu Ausfällen in der Auslieferung der Menüs – auch in der Region Osnabrück. Betroffen ist unter anderem die Kita St. Antonius in Holzhausen.