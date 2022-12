Frisch gebackene Brötchen im neuen Jahr: Welche Bäcker haben in Georgsmarienhütte an Neujahr geöffnet? Archivfoto: imago images/Rene Traut up-down up-down Am 1. Januar 2023 Öffnen Bäckereien in Georgsmarienhütte an Neujahr 2023? Von Hannah Baumann | 22.12.2022, 08:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Wer mit frischen Brötchen ins neue Jahr starten möchte, muss gucken, wo er welche herbekommt. In Georgsmarienhütte jedenfalls hat an Neujahr 2023 keine Bäckerei auf. Doch im Umland gibt es eine Möglichkeit, am 1. Januar Brötchen zu bekommen.