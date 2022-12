Haben Bäckereien in Georgsmarienhütte am 2. Weihnachtstag geöffnet? Archivfoto: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down 26. Dezember 2022 Gibt es am 2. Weihnachtstag frische Brötchen in Georgsmarienhütte? Von Hannah Baumann | 21.12.2022, 19:26 Uhr

Frische Brötchen am 2. Weihnachtstag? Zumindest in Georgsmarienhütte hat am Montag, 26. Dezember 2022, keine Bäckerei geöffnet. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, würde zumindest in Osnabrück fündig.