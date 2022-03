Die Grünen sind der Ansicht, dass weibliche Straßennamen unterrepräsentiert sind. Sie wollen, dass sich das ändert. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Axel Heimken Siedlung soll weiblich werden Grüne: Straßen in neuem Wohnbaugebiet in Georgsmarienhütte sollen Frauennamen bekommen Von Anke Schneider | 11.03.2022, 10:05 Uhr

Den Internationalen Frauentag nahmen Frauen des Bündnis90/Die Grünen in Georgsmarienhütte zum Anlass, um auf die Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Raum hinzuweisen. Mit einem improvisierten Straßenschild regten sie an, Straßen im in Vorbereitung befindlichen Wohnbaugebiet in der Nähe des Panoramabades mit Frauennamen zu benennen.