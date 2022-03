Die letzte Absperrbake ist entfernt. Damit können Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wieder das nördliche Ende der Graf-Stauffenberg-Straße im Oeseder Zentrum benutzen. FOTO: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten Absperrbaken sind weg Graf-Stauffenberg-Straße in Georgsmarienhütte zur L95 wieder offen Von Wolfgang Elbers | 26.03.2022, 11:43 Uhr

Das ging jetzt schnell: Probeweise und mit einer eingeschränkten Verkehrsführung ist die seit einigen Jahren bestehende Sperrung des nördlichen Endes der Graf-Stauffenberg-Straße in Georgsmarienhütte am Freitagmittag wieder aufgehoben worden. Die Durchfahrt von der L95 zum Bereich hinter dem Rathaus ist genauso wieder möglich wie in entgegengesetzter Richtung das Rechtsabbiegen auf die Landesstraße.