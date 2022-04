Wieder am Teich: das Boot des Anglervereins. FOTO: Martens GMHütte: Wieder Arger um Schlixx Mittel erneut in Mühlenteich eingebracht Von Wolfgang Elbers | 18.07.2013, 19:51 Uhr

Neues Jahr, neues Glück, heißt es im Volksmund. Aber am idyllisch gelegenen Mühlenteich in Kloster Oesede gibt es in Zusammenhang mit dem Entschlammungsmittel Schlixx wie im vergangenen Sommer wieder Ärger. Diesmal geht es aber nicht um die Wirksamkeit, sondern die Umstände der erneuten Einbringung des Mittels zu Testzwecken.