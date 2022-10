Das neue Modell sorgte beim Caravan Salon in Düsseldorf für Aufmerksamkeit. Foto: SD/Living Concept/Benjamin Andreas up-down up-down Mit Wohnmobil zurück zu Wachstum GMHütter Firma will NEXSD One Mitte 2023 auf den Markt bringen Von Wolfgang Elbers | 04.10.2022, 06:00 Uhr

Der Optimismus ist zurück: Nach der erfolgreichen Weltpremiere, die die Georgsmarienhütter Firma SD Automotive Solutions vor einem Monat mit dem Wohnmobil-Prototypen NEXSD One auf der Messe Caravan Salon 2022 in Düsseldorf hingelegt hat, sieht Geschäftsführer Markus Dröge das am Harderberg ansässige Unternehmen auf dem Weg zurück zu früheren Wachstumszeiten.