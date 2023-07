Rund 22 Millionen Euro wird im Stahlwerk in Georgsmarienhütte alleine in eine neue Produktionsanlage investiert. Wirtschaftsminister Olaf Lies war jüngst zu Besuch. Foto: Detlef Heese up-down up-down Investitionen in Stahlproduktion GMH-Chef Alexander Becker: Wir stehen zum Standort Georgsmarienhütte Von Nina Kallmeier | 22.07.2023, 13:30 Uhr

Die GMH Gruppe investiert in das Stahlwerk in Georgsmarienhütte. Bereits im Oktober wird eine neue Anlage zur Stahlproduktion für die Windindustrie und E-Autos in Betrieb gehen. Wo das Blankstahlzentrum gebaut wird, steht indes noch nicht fest.