Prozess am Amtsgericht Bad Iburg Georgsmarienhütter soll Kleinwagen „vor sich hergetrieben" haben Von Heiko Kluge | 12.05.2023, 09:17 Uhr

Gegen eine Geldauflage hat das Amtsgericht Bad Iburg das Verfahren wegen fahrlässiger Unfallflucht gegen einen Mann aus Georgsmarienhütte eingestellt. Ihm war zur Last gelegt worden, in einem Kreisverkehr eine Frau in einem Kleinwagen bedrängt zu haben, die dadurch gegen eine Laterne gefahren war.