Zeuge bei versuchtem Einbruch Polizei in Georgsmarienhütte sucht einen Mann mit Hund Von Anke Schneider | 23.08.2023, 14:01 Uhr Die Polizei sucht einen Zeugen für einen versuchten Einbruch in eine Georgsmarienhütter Tankstelle. Symbolfoto: Imago Images/K. Schmitt

Die Polizei Georgsmarienhütte meldete am vergangenen Freitag, 18. August, einen Einbruchsversuch in eine Tankstelle an der Wellendorfer Straße unweit der Bundesstraße 51. Nun gibt es einen Zeugen, den die Polizei sucht.