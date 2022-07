Der Unfall ereignete sich in Oesede in der Straße Zum Hochholz. FOTO: NWM-TV up-down up-down Fahndung mit Helikopter Fußgänger in Georgsmarienhütte von Postauto angefahren: Lebensgefahr und | 25.07.2022, 10:04 Uhr | Update vor 41 Min. Von Raphael Steffen Michael Schwager | 25.07.2022, 10:04 Uhr | Update vor 41 Min.

Ein 59-jähriger Fußgänger ist am Montagmorgen in einem Wohngebiet in Georgsmarienhütte-Oesede von einem Post-Fahrzeug angefahren worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Umstände des Unfalls sind ungewöhnlich.