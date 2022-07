Der Rettungsdienst ist in Oesede im Einsatz. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr. (Symbolfoto) FOTO: Michael Gründel up-down up-down Fahrerflucht: Fahndung mit Helikopter Angefahrener Mann in Georgsmarienhütte in Lebensgefahr Von Michael Schwager | 25.07.2022, 10:04 Uhr

In der Straße Zum Hochholz in einem Wohngebiet in Georgsmarienhütte-Oesede ist ein Mann von einem Auto angefahren worden. Er schwebt in Lebensgefahr.