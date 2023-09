„Wir haben Angst vor der Zukunft, wir haben keine Hoffnung mehr. Wir fühlen uns unter Druck gesetzt. Wir fühlen uns machtlos. Und gleichzeitig fühlen wir gar nichts“, konstatiert Unland. In einer Welt der Krisen und Zukunftsängste verstärke das auf Konkurrenz und Selektion basierende Bildungssystem das Ohnmachtsgefühl. Viele seiner Mitschüler hätten schon längst innerlich kapituliert, würden sich nur mühsam durch „Stoffberge“ quälen, die nichts mit ihrem eigentlichen Leben zu tun hätten und die sie bald wieder vergessen würden. „Alle unterwerfen sich den Regularien, ohne sie zu hinterfragen“, sagt der 18-Jährige. Auch die Lehrer seien nur Vermittler festgelegter Inhalte und Ausführende vorgeschriebener Aufgabenstellungen.

Kritik am hierarchischen System

In der Theorie würden die Schüler durchaus zu kritischem Denken aufgefordert, zu Nachhaltigkeit und Quellenkritik angeleitet. In der Praxis würde dann aber doch, sollte man etwa wegen einer Fridays-for-Future-Demo den Unterricht versäumen, mit Sanktionen gedroht.

Unland spitzt zu, bewusst, wie er sagt; will für Unmut sorgen, damit über die Problematik gesprochen wird. „Ich kritisiere nicht nur die Zustände an unserer Schule, sondern an eigentlich allen Schulen, ich kritisiere das in die Jahre gekommene hierarchische System.“

Denn seiner Meinung nach könnte alles ganz anders sein: Unterricht könnte zu einer persönlichen Weiterentwicklung der jungen Menschen führen, sie könnten lernen, die Welt zu verändern, statt alles so zu machen, wie es immer schon gemacht wurde. Sie könnten zu Selbstwirksamkeit angeleitet werden, sie könnten mehr Verantwortung übernehmen, sie könnten…

Selbst entscheiden, was man lernt?

Die Initialzündung für die Beschäftigung mit Bildungsfragen gab Unlands Deutschlehrer, als er die Schüler bat, ihr eigenes Lernen für das kommende Halbjahr selbst zu strukturieren. „Da habe ich mich gefragt, was und wie zu lernen wichtig ist.“ Dadurch sei seine Lernmotivation beträchtlich gewachsen.

Die Mitwirkung an der Initiative „Osnabrücker Schulen im Aufbruch“ (OSiA) war dann nur noch ein kleiner Schritt. Nach einem Seminar mit der Initiatorin Margret Rasfeld hat Unland mit dem Entwurf eines ehrgeizigen Konzepts zur modernen Schulkritik begonnen und seinem Schulleiter einen Brief geschrieben, den er selbst einen „Hilferuf“ nennt. Darin schlägt er neue Formen des Lernens vor, nicht Fächer, sondern Projekte, Lernbüros, Frei-Days, pädagogische Stunden, in denen Lehrer einzelne Schüler individuell betreuen und anderes mehr.

Engagement in der Schülervertretung

Als Mitglied des Schulvorstands sieht Unland sich auch da in der Pflicht. „Demokratie lernen und leben“ sei eminent wichtig und die Arbeit in der Schülervertretung nur ein erster Anfang. Gemeinsam engagiert sich die Schülervertretung für Belange der Schüler; so gibt es jetzt eine neue Handy-Ordnung, Sitzsofas und mehr Licht im Pädagogischen Zentrum (PZ) sowie kostenlose Periodenartikel auf den Mädchen-WCs. Auch in der neuen Schulentwicklungsgruppe, in der Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam über Verbesserungen des Schullebens nachdenken, arbeitet Unland mit.

Für das Miteinander der Jugend in der Stadt

Und schließlich ist Unland auch im neuen Jugendparlament von Georgsmarienhütte vertreten, in dem sich seit Kurzem 15 Jugendliche aus verschiedenen Schulen und Stadtteilen einmal pro Monat treffen und Themen in Angriff nehmen, die für die junge Generation von besonderer Bedeutung sind. „Ich möchte etwas anstoßen, das Miteinander der Jugend in der Stadt verbessern, an Nachhaltigkeit arbeiten und vor allem eine besser auf den Einzelnen abgestimmte Schulbildung befördern.“