Noch ist man nicht zufrieden mit dem Angebot der Arbeitgeberseite - daher rief IG Metall Osnabrück die Georgsmarienhütter Stahlarbeiter am Montag erneut zum Streik auf. FOTO: IG Metall Osnabrück Warnstreik nach Aufruf von IG Metall „Bereit für Streit“: 450 Stahlarbeiter streiken in Georgsmarienhütte Von Henrike Laing | 13.06.2022, 17:33 Uhr

In Georgsmarienhütte sind am Montag zahlreiche Stahlarbeiter der Georgsmareinhütte GmbH dem Aufruf der IG Metall Osnabrück gefolgt und für einen Streik auf die Straße gegangen. Am Dienstag kommen alle Seiten erneut für Verhandlungen an einem Tisch zusammen.