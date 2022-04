Auch in diesem Jahr ist es dem Schaustellerverband gelungen, angesagte Großfahrgeschäfte erstmals auf dem Kirmesplatz im Oeseder Zentrum zu präsentieren. Dazu zählt zum Beispiel der 23 Meter hohe „Sky-Trip“, bei dem der Hauptarm, die Ausleger sowie die Gondeln um die eigene Achse rotieren. Des Weiteren zählen das 40 Meter hohe Super-Riesenrad „Caesar’s Wheel“ und der Wellenflieger zu den besonderen diesjährigen Attraktionen. Erstmals ist auch die Geisterbahn „Haunted Mansion“ vertreten, bei der die Besucher in hängenden Gondeln durch eine unheimliche Geisterwelt geführt werden.

Abgerundet wird das Angebot durch altbewährte Hits wie Autoskooter, Musikexpress, spezielle Kinderkarussels, moderne Spiel- und Unterhaltungsgeschäfte sowie ein umfangreiches Gastro-Angebot.

Das Volksfest wird am Freitagnachmittag um 16 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Der Abschluss des ersten Tages bildet wie immer ein großes Brillant-Feuerwerk, das mit Einbruch der Dunkelheit gezündet wird.

Erstmalig gibt es am Samstag ab 10 Uhr die Aktion „Frühstück im Riesenrad“. Sonntag wird um 12 Uhr wieder ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Autoskooter an der Graf-Stauffenberg-Straße stattfinden. Nachmittags sind zum Kirmes-Sonntag dann wieder von 14 bis 18 Uhr die Geschäfte im Oeseder Zentrum geöffnet. Der Montag wird in diesem Jahr zum Abschluss dann erstmals zum „Familientag“.