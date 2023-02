In diesen Ställen, die ein Landwirt aus dem Südkreis für seinen Betrieb gemietet hat, sind hunderte Ferkel gestorben. Jetzt meldet sich der Verpächter zu Wort. Foto: Jörn Martens up-down up-down 600 Ferkel sind tot Tierqual in Georgsmarienhütte: Verpächter der Ställe bangt um seinen Ruf Von Dr. Stefanie Adomeit | 23.02.2023, 08:27 Uhr | Update vor 28 Min.

Es ist inzwischen gang und gäbe: Weil der Platz auf dem eigenen Hof nicht reicht, pachten Landwirte Ställe in der weiten Umgebung. So ist es auch im Fall der 600 Ferkel, die in Georgsmarienhütte verendet sind. Für die Verpächter ist das eine schwierige Situation.