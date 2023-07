Keinen Erfolg hatten die verhinderten Räuber an der Markant-Tankstelle in Georgsmarienhütte. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Markant an der B51 Georgsmarienhütte: Vermummte Tankstellenräuber kommen mit Schusswaffen Von Wibke Niemeyer | 11.07.2023, 13:43 Uhr

In Georgsmarienhütte wollte ein Trio in der Nacht zum Dienstag offenbar eine Tankstelle ausrauben. Angesichts gleich mehrerer Zeugen traten die bewaffneten Männer dann allerdings den Rückzug an.