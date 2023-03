Die Arbeiter des Georgsmarienhütter Stahlwerkes gehen für einen Industriestrompreis auf die Straße Foto: Nina Kallmeier up-down up-down Demo für Industriestrompreis Arbeiter des Georgsmarienhütter Stahlwerks und KME gehen auf die Straße Von Anke Schneider | 09.03.2023, 11:24 Uhr

In Georgsmarienhütte demonstrierten am Morgen mehrere hundert Arbeiter vor dem Werktor des Stahlwerkes gegen die explodierten Strompreise. Sie schließen sich damit einem Aufruf der IG Metall an, die sich für die Einführung eines Industriestrompreises starkmachen will.