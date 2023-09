„Wir wollten dieses Jahr mal etwas Neues ausprobieren“, sagt Christoph Ruthemeyer von der Holzhauser Runde, die zusammen mit der Stadt Georgsmarienhütte die kleine Kirmes organisiert. Neben den Kirmes-Klassikern wie Musikexpress, Schießbuden und Ständen mit Süßigkeiten gibt es dieses Jahr viele kostenlose Mitmachangebote für Familien.

Bei der der Groschenkirmes von der „Kinderwerkstatt Hola Hoop“ können sich Kinder an Spiel-Stationen wie einer Murmelbahn, einem Bobby-Car-Parkour oder Geduldsübungen wie dem Heißen Draht oder Fische angeln ausprobieren.

Mehr als 200 Leinwände mit Graffiti bemalt

Ihre eigenen Grafitti-Kunsterweke können Kinder am Stand von Graffiti-Künstler Christian Borchert mit Spraydose und Pinsel ihre eigenen Kunstwerke erstellen. Das Angebot kommt gut an: Mehr als 200 Leinwände wurden am Samstag und Sonntag bereits bemalt.

Eine weitere Neuerung ist das freie Spielangebot „Stadt Land Spiel“. Hier können Kinder und Jugendliche unter Betreuung des Teams der Bücherei Holzhausen verschiedene Brettspiele ausprobieren.

Zum Abschluss der Kirmes am Montag reduzieren die Schausteller am Familientag ihre Preise, zum krönenden Abschluss präsentiert die Künstlergruppe „Elements of Fire“ eine spektakuläre Feuershow.