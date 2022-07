Im kommenden Jahr soll der Standort an der Kolpingstraße in Oesede seine Pforten für immer schließen. FOTO: Raphael Steffen up-down up-down Filiale Kolpingstraße in Oesede Georgsmarienhütte: Post und Postbank schließen bis 2023 Von Raphael Steffen | 22.07.2022, 07:02 Uhr

Zuerst die Deutsche Bank, jetzt die Postbank - die Banken dünnen ihr Filialnetz in Georgsmarienhütte weiter aus. Die Postbank wird ihren Standort an der Kolpingstraße in Oesede dichtmachen - auch Briefe und Pakete können dann dort nicht mehr aufgegeben werden.