In das Ambiente des Ritterguts habe er sich direkt „verguckt“, sagt Sascha Lissowsky. Für ihn sei es eine „Herzenssache“, die Stimmung des Orts mit einer „schönen kulinarischen Handschrift zu verquicken“. Seit fünf Jahren bildet die Scheune des ehemaligen Ritterguts die Kulisse für ein Boutiquehotel mit 29 Zimmern und angeschlossenem Restaurant.

Aus der Scheune wird ein Boutiquehotel

Architekt Christian Kolde hatte der ehemals verfallenen Ruine 2018 neues Leben eingehaucht und sie in liebevoller Kreativarbeit in das Kleinod verwandelt, das Gäste der Location heute erleben dürfen. Koldes Lebensgefährte Julian Petzold wurde gemeinsam mit ihm Geschäftsführer. Als Team leiteten sie das Hotelprojekt in historischem Gemäuer in den vergangenen fünf Jahren.

„Wir sind beide keine gelernten Gastronomen, sondern haben das alles autodidaktisch aufgebaut“, sagt Christian Kolde. Nun sei es an der Zeit, mit professioneller Unterstützung noch „einen Kick mehr herauszuholen“, fügt Julian Petzold hinzu.

Geschäftsführer Christian Kolde (links) und Julian Petzold (rechts) bleiben künftig mehr im Hintergrund, während Sascha Lissowsky das Ruder im Hotel Rittergut Osthoff übernimmt. Foto: Jörn Martens

Das Timing für ihre Suche hätte nicht besser sein können, denn mit Sascha Lissowsky gewannen sie nun zugleich einen ausgewiesenen Gastronomiefachmann wie renommierten Spitzenkoch, den familiäre Gründe zurück in die Region führen.

Vor fünf Jahren hatte Lissowsky Osnabrück verlassen, um auf Norderney ein modernes Restaurant- und Hotelkonzept zu entwickeln, umzusetzen und als Geschäftsführer zu leiten. Parallel führte er in Düsseldorf und Berlin ein französisch inspiriertes Restaurantprojekt, das sich an Businesskunden und Bewohner eines Quartiers für ältere Menschen richtete.

Für die Familie zurück nach Osnabrück

Der 41-Jährige ist aber nicht nur kreativer Küchenchef und begeisterter Restaurantplaner, sondern auch Familienvater. Das Abenteuer Norderney war immer auf Zeit angelegt. „Wir wollten zurück nach Osnabrück, bevor unsere Zwillingstöchter eingeschult werden“, sagt Lissowsky.

Seit einem Jahr lebt die Familie nun wieder in Osnabrück und Lissowsky entschied schweren Herzens, dass er einen Schlussstrich ziehen muss: „Mich von Osnabrück aus um Projekte auf der Insel, in Düsseldorf und Berlin zu kümmern, war nicht mehr haltbar.“

So sollen neue Gäste aufs Rittergut gelockt werden

Mit Christian Kolde und Julian Petzold habe er sich auf Anhieb gut verstanden. Das Paar bleibt im Hintergrund geschäftsführend tätig. „Aber das Gesicht von Hotel und Restaurant ist künftig Sascha Lissowsky“, betont Petzold. Anfang Oktober begann dieser den neuen Job.

Durch Geschäftskunden sei das Hotel Rittergut Osthoff bereits gut ausgelastet. Künftig wolle man mit Lissowsky verstärkt Kurzurlauber anlocken, etwa durch besondere Arrangements am Wochenende. Das Hotel sei ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in Stadt und Landkreis, findet Kolde.

Vor fünf Jahren verwandelte Archtitekt Christian Kolde die Ruine der ehemaligen Scheune des Ritterguts in ein Boutiquehotel. Foto: Jörn Martens

Auch dem Restaurant im Rittergut soll Lissowsky nach und nach seinen eigenen Stempel aufdrücken. Neue Nuancen werde er in enger Zusammenarbeit mit dem „Spitzenteam“ erarbeiten, das er in der Küche übernehmen darf, so Lissowsky.

Wo geht die kulinarische Reise hin?

In Richtung Sterneküche werde er das Haus allerdings nicht entwickeln. Der 41-Jährige hat zwar sein Handwerk in Zwei- und Drei-Sterne-Häusern gelernt und vor der Schließung des La Vie zuletzt dort als Küchenchef gearbeitet. „Das ist aber längst nicht mehr meine DNA“, sagt er. Aktuell bietet das Restaurant im Rittergut Gerichte im gehobenen Gasthausstil mit italienischem Einfluss. Auf der Karte finden sich Klassiker wie das echte Wiener Schnitzel ebenso wie frische Pasta mit Trüffel.

Wo die kulinarische Reise unter Lissowsky hingehen wird, das verraten der neue Hoteldirektor und die beiden Geschäftsführer noch nicht. Nur so viel: Das Restaurant wird künftig einen „eigenen Marktauftritt“ bekommen, also einen eigenen Namen und eine eigene Homepage. So lassen sich Gäste ansprechen, die nur zum Essen kommen – und keine Übernachtung im Hotel gebucht haben.

Das gemütliche Wohnzimmer Georgsmarienhüttes, ein Restaurant für jeden Tag, schwebe ihnen vor, sagt Petzold. „DAS Restaurant für jeden Tag“, verbessert ihn sein Partner.