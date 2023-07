Über das Tantra-Massage-Studio „Aura“ (im mittleren Gebäude) an der Hindenburgstraße in Georgsmarienhütte sind die örtlichen Grünen nicht glücklich. Foto: Raphael Steffen up-down up-down Grüne stellen kritische Fragen Bietet „Tantra-Massage-Studio“ in Georgsmarienhütte Prostitution an? Von Raphael Steffen | 05.07.2023, 10:56 Uhr

Prostitution in Alt-GMHütte? An der Hindenburgstraße hat ein sogenanntes Tantra-Massage-Studio eröffnet. Das sorgt für Unruhe in der Politik.