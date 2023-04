Wegen eines Umbaus bleibt der Penny am Harderberg in Georgsmarienhütte ab 6. Mai vorübergehend geschlossen. Foto: Wibke Niemeyer up-down up-down Neues Ladendesign am Harderberg Penny baut Filiale in Georgsmarienhütte um - und schließt vorübergehend Von Wibke Niemeyer | 26.04.2023, 12:24 Uhr

Die Filiale des Discounters Penny an der Brüsseler Straße am Harderberg soll sich im Mai in eine „Markthalle“ verwandeln. Für die Umbauarbeiten ist der Markt bald einige Tage lang zu. Was sich für die Kunden künftig ändert und ab wann diese dort wieder einkaufen können.