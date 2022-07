Er drängt im Auftrag der Bauherren auf eine Entscheidung, ob die Stadt an der Stelle eine Bebauung will oder nicht, und gibt Erläuterungen zu dem in die Diskussion geratenen Bauvorhaben. Ziel der Erwerber, die Inhaber eines mittelständischen Unternehmens sind, sei es, die ursprüngliche Bebauung in der äußeren Form zu erhalten und ein Gebäude zu errichten, das sich ins Landschaftsbild einfügt. Lediglich der direkt um das Haus befindliche Gartenbereich werde eingefriedet. Die geplante Bebauung soll in allen Belangen dem zukünftigen Bebauungsplan entsprechen und auch der Erhalt des Kellergewölbes in die Planung mit einbezogen werden. Falls sich die Pläne nicht realisieren lassen, werde das Grundstück einer genehmigungsfähigen Nutzung zugeführt. In Betracht käme eine Fotovoltaik- oder Windkraftanlage sowie Holzwirtschaft. Die Eigentümer bieten an, den Fraktionen am Dienstag die Pläne zu erläutern.