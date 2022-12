Heiligabend gibt es auch in Georgsmarienhütte frische Brötchen beim Bäcker. Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down 24. Dezember 2022 Heiligabend 2022: Diese Bäcker haben in Georgsmarienhütte geöffnet Von Hannah Baumann | 21.12.2022, 18:57 Uhr

Frische Brötchen an Heiligabend zum Frühstück? Kein Problem! Einige Bäckereien haben am Samstag, 24. Dezember 2022, in Georgsmarienhütte geöffnet.