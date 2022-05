An Christi Himmelfahrt haben auch in Georgsmarienhütte mehrere Bäcker geöffnet. (Symbolbild) FOTO: dpa/Mohssen Assanimoghaddam Am 26. Mai Diese Bäcker in Georgsmarienhütte öffnen an Christi Himmelfahrt 2022 Von Maximilian Gang | 24.05.2022, 11:59 Uhr

Welche Bäcker in Georgsmarienhütte haben am Vatertag geöffnet? Eine Übersicht, wo es an Christi Himmelfahrt 2022 frische Brötchen gibt.