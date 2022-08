Dieses Fachwerkhaus wird in den Edeka-Neubau integriert und die Post vorübergehend beherbergen. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Schließung der Postbank Georgsmarienhütte: Post zieht in neuen Edeka Dütmann in Oesede Von Raphael Steffen | 25.08.2022, 06:39 Uhr

Für die Postkunden in Georgsmarienhütte deutet sich eine Lösung an: In den Neubau des Edeka-Dütmann-Markts in Oesede wird ein Post-Service einziehen - und es soll nicht mehr lange dauern.