Schlechte Nachrichten von der Stadt Georgsmarienhütte für den Gewürzhersteller Moguntia Food Group. FOTO: Archiv/Ina Wemhöner Brüner und MB dürfen erweitern Georgsmarienhütte: Moguntia Food bekommt erhofftes Grundstück nicht Von Wolfgang Elbers | 20.05.2022, 12:37 Uhr

Schlechte Nachrichten für die international tätige Moguntia Food Group, die eine ihrer vier Produktionsstätten im Ex-Indasia-Werk an der Malberger Straße hat: Eine Gewerbefläche in Holsten-Mündrup geht an zwei andere heimische Betriebe.