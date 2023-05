Michael Schulze, Leiter Notfallvorsorge bei den Maltesern in Georgsmarienhütte, hat sich auf der Suche nach einem passenden Grundstück auch an die Stadt gewandt. Foto: Wibke Niemeyer up-down up-down Stadt kann bisher auch nicht helfen „Es wird zu eng!“: Malteser Georgsmarienhütte suchen eine neue Heimat Von Wibke Niemeyer | 25.05.2023, 06:26 Uhr

Das Domizil der Malteser Georgsmarienhütte am alten Bahnhof in Oesede platzt aus allen Nähten. Es muss dringend ein neues Grundstück her. Doch die Suche gestaltet sich schwierig.