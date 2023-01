Bei der Arbeit in der Buchhandlung Bücher Sedlmair in Oesede fühlt Leonie sich richtig wohl. Foto: Jörn Martens up-down up-down Von Cuxhaven nach Georgsmarienhütte Leonie Friehe ist die einzige neue Buchhändler-Auszubildende in Region Osnabrück Von Sara Streiter | 24.01.2023, 08:40 Uhr

Leonie Friehe möchte Buchhändlerin werden. Für die Ausbildung ist sie Anfang September 2022 von der Nordseeküste in das Osnabrücker Land gezogen. Leonie ist die einzige, die bei der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim eine Ausbildung zur Buchhändlerin angefangen hat. Was fasziniert sie an dem Beruf?