Kandidatur für Kirchenvorstand Larissa Kuzma engagiert sich: Warum eine junge Hagenerin an der Kirche festhält Von Wibke Niemeyer | 17.07.2023, 16:00 Uhr

Den Kirchen laufen ihre Mitglieder davon. Vor allem junge Menschen können mit der Institution und ihren Strukturen oft nicht mehr viel anfangen. Larissa Kuzma dagegen kandidiert gerade zum zweiten Mal für den Kirchenvorstand in Georgsmarienhütte. Was treibt die 27-Jährige aus Hagen aTW an?