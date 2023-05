In diesem Ladenlokal in Oesede war zuletzt eine Shisha-Bar. Foto: Wibke Niemeyer up-down up-down Mieter gesucht Georgsmarienhütte: Ladenlokal im Zentrum von Oesede steht schon lange leer Von Wibke Niemeyer | 25.05.2023, 12:11 Uhr

„Zu Vermieten“, das steht gut sichtbar in weißer Schrift geschrieben an einem Schaufenster eines leeren Ladenlokals an der Oeseder Straße in Georgsmarienhütte. Droht hier ein andauernder Leerstand in prominenter Lage?