Kursus: Sterbende begleiten 28.09.2011, 15:08 Uhr

Einen Spezialpflegekursus „Sterbebegleitung für pflegende Angehörige und ehrenamtliche Pflegende“ bietet die Demenz- Pflegestelle in Zusammenarbeit mit der Pronova BKK-Pflegekasse in Georgsmarienhütte an.