Ein Job, der Empathie braucht Imke Loges arbeitet täglich am MRT in Georgsmarienhütte - und hat mehr als 40 Patienten pro Schicht Von Catharina Peters | 13.08.2023, 19:30 Uhr Logo NEO Imke Loges arbeitet als Medizinische Fachangestellte im Franziskushospital in Georgsmarienhütte. Sie hilft dabei, Menschen im MRT oder CT zu untersuchen. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Arbeiten wie am Fließband, aber mit viel Einfühlungsvermögen: So sieht der Job aus, dem Imke Loges in Georgsmarienhütte nachgeht. Sie ist Medizinische Fachangestellte (MFA) und dafür zuständig, Menschen im MRT zu untersuchen. Wir durften sie während ihrer Arbeit begleiten, bei der sie mit uns über Patienten mit Panik und ihren durchgetakteten Arbeitsalltag gesprochen hat.