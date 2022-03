Die Familie Meyer ist stolz auf ihr historisches Haus in der denkmalgeschützten Siedlung „Alte Kolonie“ in Georgsmarienhütte. Gleich nebenan werden derzeit jedoch zwei hohe moderne Mehrfamilienhäuser gebaut. Ihrer Meinung nach passen die Gebäude nicht in die Siedlung rein. Sie wundern sich über die Genehmigung seitens der Denkmalpflege.

FOTO: Ina Wemhöner