In Georgsmariehütte ist ein Brand ausgebrochen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Mehr als 100.000 Euro Schaden Georgsmarienhütte: Haus nach Brand unbewohnbar und | 31.08.2022, 06:49 Uhr | Update vor 25 Min. Von Niklas Golitschek Elena Werner | 31.08.2022, 06:49 Uhr | Update vor 25 Min.

Ein Wohnhaus ist in Georgsmarienhütte in Brand geraten, nachdem das Feuer in einer Kellerwohnung ausgebrochen war. Auch nach den Löscharbeiten stellte die Feuerwehr immer wieder neue Brände fest.