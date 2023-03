Alles andere als ein Kinderspiel ist in Georgsmarienhütte die Verteilung der angemeldeten Kinder auf die deutlich zu wenigen Kita-Plätze. Symbolfoto: dpa/Uli Deck up-down up-down Eltern warten auf Zusagen Georgsmarienhütte hat große Probleme bei Krippen und Kindergärten Von Wolfgang Elbers | 27.03.2023, 07:39 Uhr

Dass bei den unter Dreijährigen jedes Jahr viele Kinder auch in Georgsmarienhütte keinen Platz in einer Krippe finden, ist seit Jahren so. Jetzt zeichnet sich aber auch im Kindergartenbereich eine erhebliche Unterdeckung ab.