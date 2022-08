Die in Sichtweite der Einkaufszentrum-Baustelle gelegene Ackerfläche unterhalb der Landvolkhochschule, auf der Guido Gartmann seine Pläne für eine große Photovoltaikanlage realisieren will. FOTO: Wolfgang Elbers up-down up-down Pläne von Guido Gartmann Nahe dem Georgsmarienhütter Zentrum soll großes Solarfeld entstehen Von Hauke Petersen | 18.08.2022, 06:15 Uhr

Die Baufortschritte am neuen Einkaufszentrum am Düte-Kreisel sind unübersehbar. Noch offen ist, ob für den Strombedarf eine klimaneutrale Lösung möglich ist. Die Pläne von Bauherr Guido Gartmann sehen eine rund 20.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage ganz in der Nähe vor. Aber kommt es wirklich dazu?