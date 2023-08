An der Straße liegend gefunden 20-jährige Fahrradfahrerin aus Bissendorf in Georgsmarienhütte schwer verletzt Von Sebastian Stricker | 14.08.2023, 17:46 Uhr Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in Georgsmarienhütte ereignet haben soll. Foto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down

In Georgsmarienhütte ist am Montagvormittag an der Bielefelder Straße eine schwerverletzte Fahrradfahrerin gefunden worden. Die 20 Jahre alte Frau aus Bissendorf wurde mutmaßlich Opfer eines Verkehrsunfalls. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere zwei Autofahrer.