Allerdings gibt es auch den ersten Ärger in Sachen Wahlplakate. Die Grünen haben Anzeige wegen Diebstahls und Beschädigung von Plakaten erstattet. Am Sonntag wurde von Parteivertretern festgestellt, dass an drei Laternenpfählen, wo am letzten Freitag noch eine Grünen-Wahlkampfwerbung stand, jetzt CDU-Plakate hängen. Hierbei handelt es sich um Standorte in Kloster Oesede sowie an Glückauf-und Klöcknerstraße.