Die erste Kehre des Abends bestritten der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Rudolf Festag und dessen Geschäftsführers Olaf Bick mit Bürgermeisterin Dagmar Bahlo und dem Schatzmeister des Vereins Siegfried Holtmann (von links) . Foto: Michael Pohl up-down up-down In diesem Jahr auf Plastikbahnen Georgsmarienhütte eröffnet Wintersaison mit Eisstock-Spaß Von Michael Pohl | 13.11.2022, 09:35 Uhr

Zum elften Mal startete am Freitagabend in Georgsmarienhütte das traditionelle Wintervergnügen mit dem Eisstockschießen. In diesem Jahr waren nicht nur die Temperaturen ungewöhnlich, auch die Spielfläche hat sich geändert. Diese Änderungen wirkten sich nicht negativ auf die Stimmung aus.