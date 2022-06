FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Georgsmarienhütte Einbrecher stehlen Parfums und Kosmetika 23.04.2010, 12:09 Uhr

Eine größere Menge hochwertiger Parfums und Kosmetika haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Einbruch in eine Parfümerie an der Oeseder Straße in Georgsmarienhütte erbeutet.