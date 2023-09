Einzelhandel am Leimbrink Georgsmarienhütte: Ein Outlet vergrößert sich, ein anderes schließt Von Wibke Niemeyer | 14.09.2023, 16:04 Uhr Bis zum 30. Oktober sind das Matratzen-Outlet und das Designmöbel-Outlet in GMHütte noch unter einem Dach. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Der Einzelhandel in Georgsmarienhütte bleibt in Bewegung. Das Evotis Matratzenoutlet in Georgsmarienhütte vergrößert sich zum 1. November. Das Designmöbeloutlet im gleichen Gebäude schließt und macht Platz.