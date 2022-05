Die letzte Austragung des Dröper Flohmarkts im Jahr 2019 lockte tausende Besucher in die Siedlung Averwetters Feld. FOTO: Atchiv/Schellhaas Mehr als 250 Stände Georgsmarienhütte: Dröper Flohmarkt ist wieder da Von Hauke Petersen | 20.05.2022, 16:56 Uhr

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause findet der große Flohmarkt in Dröper 2022 wieder statt. An insgesamt 252 Ständen in der Siedlung Averwetters Feld werden Schnäppchenjäger am Samstag, 2. Juli, sicher fündig.