Haben Bäckereien in Georgsmarienhütte am 2. Weihnachtstag geöffnet? Archivfoto: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Am 26. Dezember 2022 Gibt es am 2. Weihnachtstag 2022 frische Brötchen in Georgsmarienhütte? Von Hannah Baumann | 21.12.2022, 19:26 Uhr | Update vor 28 Min.

Frische Brötchen am 2. Weihnachtstag? Zumindest in Georgsmarienhütte hat am Montag, 26. Dezember 2022, keine Bäckerei geöffnet. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, würde zumindest in Osnabrück fündig.