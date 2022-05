Etwas leiser, bitte: Tatsächlich tragen die Motorräder einen großen Teil zur Geräuschkulisse an der Borgloher Straße bei. Aber sie sind nicht die einzigen. FOTO: Frank Wiebrock Radarmessung in Georgsmarienhütte Fakten bitte: Wie groß ist das Motorradlärm-Problem an der Borgloher Straße? Von Frank Wiebrock | 17.05.2022, 12:17 Uhr

Der rund 70.000 Euro teure „Bypass“ an der Borgloher Straße soll am Wochenende in Betrieb gehen und vor allem Motorradfahrer einbremsen. Aber gibt es überhaupt ein echtes Motorradproblem an der Borgloher Straße? Ein Blick auf die Daten.