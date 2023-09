Trost in schwierigen Zeiten Georgsmarienhütte: Das ist die neue Altenseelsorgerin Martina Sievers-Gotthilf Von Wibke Niemeyer | 19.09.2023, 15:30 Uhr Für Martina Sievers-Gotthilf ist die Arbeit als Altenseelsorgerin einer Berufung. Foto: Wibke Niemeyer up-down up-down

Martina Sievers-Gotthilf ist die Nähe zu Menschen wichtig. Das hilft ihr in ihrem Beruf. Seit 1. August ist die 56-Jährige neue evangelisch-lutherische Pastorin in der Altenseelsorge in Georgsmarienhütte.