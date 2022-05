Endlich wieder Kirmesatmosphäre: Ende Mai findet der Hüttenmarkt in Georgsmarienhütte statt. FOTO: Stadt Georgsmarienhütte Der Hüttenmarkt ist zurück Kirmesatmosphäre, Live-Musik und Rosen-Tombola in Georgsmarienhütte Von Anke Schneider | 18.05.2022, 09:26 Uhr

Über zwei Jahre konnten in Georgsmarienhütte große Straßenfeste nicht stattfinden. Jetzt geht es wieder los: Vom 27. bis 29. Mai eröffnet der Hüttenmarkt in Alt-Georgsmarienhütte die Open-Air-Saison. Wie gewohnt verwandelt sich dabei die Hindenburgstraße in eine große Konzert- und Feiermeile.