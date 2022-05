In den Sommerferien können Eltern in Georgsmarienhütte ihre Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren betreuen lassen. Dafür müssen sie bis zum 14. Juni angemeldet werden. FOTO: dpa/Mascha Brichta Angebot der Stadt Georgsmarienhütte: So werden Kinder in den Sommerferien betreut Von Anke Schneider | 24.05.2022, 15:28 Uhr

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Georgsmarienhütte in den sechswöchigen Sommerferien eine Betreuung für Schulkinder an, um die Planungen der Eltern in der Ferienzeit zu erleichtern.